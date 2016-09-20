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"اتيكيت" البريد الالكتروني

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الثلاثاء 20-09-2016 18:27

أصبح البريد الالكتروني (الإيميل) جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فهو طريقة سهلة للتواصل بين الأفراد على الصعيدين المهني والاجتماعي. ولاستخدامه قواعد تطلع خبيرة الـ"اتيكيت" السيدة نادين ضاهر القارئات عليها:

- يُكتب اسم الجهة الموجه إليها الـ"إيميل"، بعد الفراغ من كتابة النص ومراجعته لمرّات عدة، تلافياً لئلا تُرسل المادة خطأً بدون تنقيح.
- لا بد من تغيير عنوان الموضوع، بعد إرسال سلسلة من "الإيميلات"، أي لأكثر من أربع مرّات.
- يجب أن نقرن اسم المرسل إليه بلقبه (السيد فلان أو السيدة فلانة مثلاً) في مقدّمة الرسالة، وعند تعدّد المتلقين يفضل شملهم بلقب موحد (إلى السادة والسيدات...).
- لا بد من مراعاة التراتبية، أثناء كتابة الـ"إيميل".
- عند استلام "إيميل" مُرسل لأشخاص عدة، يفضّل الرد على الجهة المرسلة وليس على الجميع، إلا في حال الرغبة بإعلام الجميع بخبر معين.

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سيدتي