"اتيكيت" البريد الالكتروني

أصبح البريد الالكتروني (الإيميل) جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فهو طريقة سهلة للتواصل بين الأفراد على الصعيدين المهني والاجتماعي. ولاستخدامه قواعد تطلع خبيرة الـ"اتيكيت" السيدة نادين ضاهر القارئات عليها:

- يُكتب اسم الجهة الموجه إليها الـ"إيميل"، بعد الفراغ من كتابة النص ومراجعته لمرّات عدة، تلافياً لئلا تُرسل المادة خطأً بدون تنقيح.

- لا بد من تغيير عنوان الموضوع، بعد إرسال سلسلة من "الإيميلات"، أي لأكثر من أربع مرّات.

- يجب أن نقرن اسم المرسل إليه بلقبه (السيد فلان أو السيدة فلانة مثلاً) في مقدّمة الرسالة، وعند تعدّد المتلقين يفضل شملهم بلقب موحد (إلى السادة والسيدات...).

- لا بد من مراعاة التراتبية، أثناء كتابة الـ"إيميل".

- عند استلام "إيميل" مُرسل لأشخاص عدة، يفضّل الرد على الجهة المرسلة وليس على الجميع، إلا في حال الرغبة بإعلام الجميع بخبر معين.