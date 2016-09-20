مجالس عربية بـ"ديكورات" عصرية

على الرغم من رواج النمط الـ"مودرن" أخيراً في "ديكورات" الشقق الحديثة، إلا أن بعضها في البلدان العربية لم يتخلّ عن المجالس الشرقية المنخفضة. ولتتماشى هذه الأخيرة مع النمط الرائج أخيراً، تفيد أفكار مهندسة الديكور بدور بنت حمد بن سعيدان الآتية:

| يُنصح باختيار الأريكة المنجدة بكليتها بالقماش، وبارتفاع يراوح بين عشرين وثلاثين سنتيمتراً، على أن يكون ظهرها محتجباً خلف وسائد وفيرة يفوق ارتفاعها ذلك الخاص بظهر الأريكة. لناحية الألوان، يُستحسن أن يكون لون الأريكة حيادياً، وأن تحمّل الوسائد بتدرجات لونية مختلفة. ومن الأفكار الأخرى: اختيار كل مقعد بلون، شريطة أن تكون الألوان المختارة منسجمة مع بعضها البعض.

| يحلو توزيع زوجين من الأرائك على شكل حرف "إل" باللاتينية، مقابل الباب الرئيس للغرفة، على أن يتوسّط الجلسة موقد إما طبيعي مصنوع من الطوب المكسو بالحجر الأبيض، وإما وهمي يكون على شكل مدفأة كهربائية مكسوة بالخشب أو الجصّ.

| من الضروري وضع طاولات جانبية للخدمة، على أن تكون بارتفاع الأرائك.

| تُغطّى الأرضية بالـ"موكيت"، وتوزّع فوقه قطع من السجاد المزركشة بنقوش عربية شرقية.

| إن الستائر الرومانية تناسب هذه الجلسة، التي يمكن أن تُزيّن جدرانها بلوحات من وحي الصحراء أو بالخط العربي، وأن تُضاء بفوانيس شرقية مصنوعة من النحاس توضع في زواياها، وتتدلى ثريا ضخمة وسط سقفها.