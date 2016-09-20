الزمالك: مرتضى أرسل تحياته للشعب المغربي.. وعلاقتنا بالوداد طيبة

حرص هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في المغرب على توجيه رسالتين قبل مواجهة الوداد بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك نظيره الوداد يوم السبت ضمن إياب نصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز في الذهاب بنتيجة 4-0.

وأكد زادة في رسالته الأولى على العلاقة الطيبة بين الناديين وأنه لا مجال للشائعات والمشاحنات مشيرا إلى أنه لا توجد أي مشاكل بين الطرفين حاليا.

وفي رسالته الثانية نقل تحيات مرتضى منصور للشعب المغربي، مشيرا إلى أن المواجهة ستكون في الملعب فقط والأفضل سيفوز.

ومن المفترض أن يخوض الزمالك استعداداته على ملعب المغرب التطواني يومي الأربعاء والخميس، قبل أن يتوجه يوم الجمعة لملعب اللقاء في مدينة الرباط للاستعداد لمباراة السبت.