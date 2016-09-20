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حجز دعوى مطالبة ورثة هبة العيوطى بالتعويض 25 أكتوبر

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حجز دعوى مطالبة ورثة هبة العيوطى بالتعويض 25 أكتوبر حجز دعوى مطالبة ورثة هبة العيوطى بالتعويض 25 أكتوبر

هبة العيوطي (أرشيفية)

مراسل «ONA»:

قررت الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار محمد جمعة، وسكرتارية فتحى صالح، اليوم الثلاثاء، حجز نظر دعوى مطالبة ورثة هبة العيوطى بالتعويض المادى بقيمة 95 مليون جنيه، عن الأضرار المالية والأدبية والنفسية التى تعرضوا لها خلال الفترة التى قضتها ابنتهم فى مستشفى خاص، لـ25 أكتوبر للحكم .

وأقام حسن عبد الفتاح، محامى ورثة هبة العيوطى، دعوى مدنية يطالب فيها بالتعويض المدنى عن الأضرار المالية والأدبية التى تعرضوا لها بقيمة 95 مليون جنيه، ضد المستشفى، بعد صدور الحكم الجنائى على المتهمين بتلك القضية.

وأوضحت صحيفة الدعوى، أن أسرة المجنى عليها شهدت سلسلة من حلقات الإهمال الطبى خلال الفترة التى تواجدت بها ابنتهم هبة، والتى وصلت إلى 28 يوما ثم فارقت الحياة.

وكانت محكمة جنح مستأنف المعادى ودار السلام، برئاسة المستشار وائل الشيمى، قضت بسجن الطبيب “محمد.ص” حضوريا لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس الممرضة “دعاء. ن” لسنتين وحبس الممرضة “ناهد.ح”، فى القضية المعروفة بـ”قتل هبة العيوطى”، كما قضت المحكمة بإحالة كل من “حسن.أ” و”عمر.ن” واثنين آخرين من مسئولى إحدى المستشفيات الخاصة إلى النيابة العامة.

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