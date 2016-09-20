إخلاء سبيل 10 متهمين بالانتماء لجماعة إرهابية بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 10 متهمين بخلية “حركة 18″، لاتهامهم بالانتماء لجماعة تأسست على خلاف القانون، بتدابير احترازية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، حسبما أفاد مراسلنا.

وأوضح أحد أعضاء الدفاع عن المتهمين، أنه طالب – خلال الجلسة – بإخلاء سبيل جميع المتهمين، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وأن المتهمين موجه لهم تهمة التظاهر في عام 2014، وكانت أعمارهم صغيرة حينها ومعظمهم من الأحداث.

ووجهت النيابة العامة، إلى المتهمين عدة تهم منها :” التظاهر بدون تصريح، الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، تعطيل العمل بالدستور، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة”.