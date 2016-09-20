أخبار عاجلة

رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs برشلونة» بدوري أبطال أوروبا -
«MSN» يقود هجوم برشلونة لمواجهة يوفنتوس -
طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إخلاء سبيل 10 متهمين بالانتماء لجماعة إرهابية بتدابير احترازية

Google+ Print
إخلاء سبيل 10 متهمين بالانتماء لجماعة إرهابية بتدابير احترازية إخلاء سبيل 10 متهمين بالانتماء لجماعة إرهابية بتدابير احترازية

المستشار حسن فريد، رئيس هيئة المحكمة – أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 10 متهمين بخلية “حركة 18″، لاتهامهم بالانتماء لجماعة تأسست على خلاف القانون، بتدابير احترازية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، حسبما أفاد مراسلنا.

وأوضح أحد أعضاء الدفاع عن المتهمين، أنه طالب – خلال الجلسة – بإخلاء سبيل جميع المتهمين، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وأن المتهمين موجه لهم تهمة التظاهر في عام 2014، وكانت أعمارهم صغيرة حينها ومعظمهم من الأحداث.

ووجهت النيابة العامة، إلى المتهمين عدة تهم منها :” التظاهر بدون تصريح، الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، تعطيل العمل بالدستور، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا