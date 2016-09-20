بالصور..محافظ بورسعيد يتابع استعدادات المدارس لأستقبال العام الدراسي الجديد

كتب : جمال نوفل

أكد اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، بأن المعلم صاحب رسالة، فهو قيمة وقامة وقدوة لأبناءة الطلاب الذين يستقبلون كل ما هو إيجابي من شخصيتة، موكدًا بأن شخصية المعلم تفرض من خلال تزودة بالعلم وتوصيل المعلومة للطلاب بكل سهولة ويسر.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمحافظ بورسعيد، علي عدد من مدارس الثانوية العامة بحي الزهور، حيث تم المرور علي مدرسة عبد الرحمن شكري الثانوية بنين ومدرسة روفيدة الأنصارية الثانوية بنات بحي الزهور، حيث تفقد المحافظ فصول الصف الثالث الثانوي والتي تم تجهيزها علي أعلي مستوي، في إطار توفير كافة سبل الراحة للطالب من أجل تشجيعة علي الذهاب إلى المدرسة.

وأكد المحافظ بأن العام الدراسي الحالي، هو نقطة تحدي للجميع بعد التجربة الرائدة، التي قامت بها المحافظة بأغلاق مراكز التعليم الوهمية، مشيرًا بأن الاستثمار في أولادنا وتنمية قدرتهم وتوفير أجواء مناسبة للتعلم هي أفضل أنواع الأستثمار.

كما قرر محافظ بورسعيد، خلال جولته تركيب مسرح متكامل بمدرسة روفيدة الأنصارية، ليتم استخدامة في مختلف الأنشطة، موجهًا الشكر لجميع العاملين بالمدرسة علي المستوى المتميز والنظام داخل المدرسة ونظافة المدرسة، بالأضافة إلى مكافأة جميع عمال المدرسة، لما لاحظة من نظافة في جميع أنحاء المدرسة وتفانيهم وأخلاصهم في أداء عملهم.