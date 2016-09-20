براءة شقيقين من تهمة خطف شخص وإكراهه على توقيع إيصال أمانة

قررت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، ببراءة شقيقين من تهمة خطف واحتجاز أحد الأشخاص، وإكراهه على توقيع إيصال أمانة .

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء سليمان شوقي، وعضوية المستشارين، جاب الله محمد جاب الله، وعبد الله عبد العزيز سلام .

سادت حالة من الفرحة داخل قاعة المحكمة، وانخرط والدا المتهمين فى نوبة بكاء بعدما، إستمر حبس ولديهما عام كامل على ذمة تحقيقات النيابة، خلال نظر القضية التى انتهت بالبراءة .

كانت المحكمة قد أستمعت لمرافعة، المحامى ميشيل إبراهيم حليم، دفاع المجنى عليه، والذى أستند فى مرافعته إلى عدم معقولية الواقعة، وما جاء بها من تفاصيل سردتها التحقيقات، أشارت إليها التحريات.

مؤكدًا حليم استحالة وقوع جريمة الخطف، لأن المجنى علية يقيم فى منطقة شعبية بالمنيب وسط أهلة وجيرانة وأصدقائة، وأستند أيضًا إلى عدم جدية التحريات التى أجراها رجال البحث الجنائي، فى مركز شرطة المنيب، كاشفًا صلة قرابة بين المجنى علية والضابط مُجرى التحريات، مما يشكك فى جدية ونزاهة التحريات، التى إعتمدت عليها النيابة فى التحقيقات، إضافة إلى أقوال المجنى علية، وتقرير طبى طعن أيضا المحامى فى صحتة.

وترجع أحداث القضية إلي العام الماضى، عندما تلقى مركز شرطة المنيب، بلاغًاً من أحد الأشخاص يتهم فية محمد .ج 36 سنة وشقيقة أسامة 28 سنة، بخطفه واحتجازه لعدة أيام ولتعذيبة وأكراهه على توقيع إيصال أمانه بسبب خلافات بينهما، فألقى القبض على الشقيقين وأحيلا إلى النيابة التى قررت حبسهما وأحالتهما للمحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.