«الصحة»: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى ٥٠ حالة

أعلن الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس البعثة الطبية للحج، استقبال عيادات البعثة ٧٧ ألف و ٢٤ حالة مرضية، حتى صباح اليوم الثلاثاء، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها ٧٣ الف و ٩٧١حالة بمكة، و٣٠٥٣ في المدينة المنورة، بينما دخلت ٤٢٦ حالة إلى المستشفيات السعودية، فيما غادرت ٣٦٣حالة بعد تمام شفائها، ومازال ٦٣ حاله تتلقى العلاج وتحت الملاحظة.

واوضغح حجازي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ ٣٧ حالة، من بينهم ٣٢ بمستشفيات مكة المكرمة، و٥ حالات بالمدينة المنورة، فيما تم تسجيل ٥٠ وفاة فقط حتى الآن، وجميعها وفيات طبيعية وليست بسبب أى أمراض معدية، أو تزاحم أو تدافع.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، لافتا الى استمرار فريق الوقائى بالمرور على العيادات والمستشفيات؛ لرصد أى حالات معدية، أوغير معدية وعقد ندوات تثقيفية وتوعوية؛ لرفع الوعي الصحي لدى الحجاج.

وأشار مجاهد، إلى أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة لاستقبال ضيوف الرحمن، لافتا إلى توافر جميع الادوية والمستلزمات الطبية.