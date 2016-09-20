أخبار عاجلة

رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs برشلونة» بدوري أبطال أوروبا -
«MSN» يقود هجوم برشلونة لمواجهة يوفنتوس -
طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تأجيل نظر دعوى زيادة نفقة نجل توفيق عكاشة لـ18 أكتوبر

Google+ Print
تأجيل نظر دعوى زيادة نفقة نجل توفيق عكاشة لـ18 أكتوبر تأجيل نظر دعوى زيادة نفقة نجل توفيق عكاشة لـ18 أكتوبر

توفيق عكاشة، نائب البرلمان السابق

مراسل «ONA»:

قررت محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من رضا الكرداوى طليقة النائب البرلمانى السابق والإعلامى توفيق عكاشة التى تطالب فيها بزيادة نفقة نجلها يوسف إلى جلسة 18 أكتوبر لورود التحريات.

وكانت قد طلبت رضا الكرداوى طليقة البرلمانى السابق واﻹعلامى توفيق عكاشة، خلال جلسة زيادة نفقة نجلها “يوسف ” التى أقامتها ضده من محكمة أسرة مدينة نصرالتصريح لها بالتحرى عن مصنع للملابس الداخلية والجوارب ملكا لعكاشة ومقره فى فيلته بمنطقة ميت الكرماء بطلخا “الدقهلية”، مؤكدة أن هذا المصنع غير مرخص “بير السلم “بحسب قولها.

كما طالبت من المحكمة بإلزامه بتقديم شهادة الفقر التى تعهد بتقديمها مرارا وتكرارا، فيما قامت المحكمة بمطالبة دفاع البرلمانى السابق بتقديم عريضة دعوى تخفيض نفقة الصغير بعد تخلفه عن تقديمها 4 مرات.

يذكر أن “الكرداوى” أقامت ما يقرب من 18 دعوى قضائية ضده، وتحصلت على حكمين متتاليين بحبسه لمدة شهر ﻻمتناعه عن سداد نفقة نجله والمقدرة بـ7000 جنيه شهريا و2000 كأجر مسكن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا