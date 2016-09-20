تأجيل نظر دعوى زيادة نفقة نجل توفيق عكاشة لـ18 أكتوبر

مراسل «ONA»:

قررت محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من رضا الكرداوى طليقة النائب البرلمانى السابق والإعلامى توفيق عكاشة التى تطالب فيها بزيادة نفقة نجلها يوسف إلى جلسة 18 أكتوبر لورود التحريات.

وكانت قد طلبت رضا الكرداوى طليقة البرلمانى السابق واﻹعلامى توفيق عكاشة، خلال جلسة زيادة نفقة نجلها “يوسف ” التى أقامتها ضده من محكمة أسرة مدينة نصرالتصريح لها بالتحرى عن مصنع للملابس الداخلية والجوارب ملكا لعكاشة ومقره فى فيلته بمنطقة ميت الكرماء بطلخا “الدقهلية”، مؤكدة أن هذا المصنع غير مرخص “بير السلم “بحسب قولها.

كما طالبت من المحكمة بإلزامه بتقديم شهادة الفقر التى تعهد بتقديمها مرارا وتكرارا، فيما قامت المحكمة بمطالبة دفاع البرلمانى السابق بتقديم عريضة دعوى تخفيض نفقة الصغير بعد تخلفه عن تقديمها 4 مرات.

يذكر أن “الكرداوى” أقامت ما يقرب من 18 دعوى قضائية ضده، وتحصلت على حكمين متتاليين بحبسه لمدة شهر ﻻمتناعه عن سداد نفقة نجله والمقدرة بـ7000 جنيه شهريا و2000 كأجر مسكن.