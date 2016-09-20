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29 سبتمبر.. الحكم في استشكال إلغاء اتفاقية «تيران وصنافير»

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29 سبتمبر.. الحكم في استشكال إلغاء اتفاقية «تيران وصنافير» 29 سبتمبر.. الحكم في استشكال إلغاء اتفاقية «تيران وصنافير»

أرشيفية

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، حجز استشكال وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع ، ومايترتب عليها من استمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، لجلسة ٢٩ سبتمبر المقبل.

جاء قرار التأجيل، للنطق بالحكم، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان أحد المواطنين، ويُدعي خيري عبد الفتاح – وانضم له المحامي أشرف فرحات – قد طالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، مؤكدًا – في ذلك الأمر – أن اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري، وحمل الأشكال رقم  1863 لسنه 2016 .

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