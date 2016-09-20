تنسيق جامعة الأزهر: 96.23% طب بنين و97.8% للبنات

اعتمد الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسى 2106-2017، ظهر اليوم الثلاثاء، حيث جاء الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بنين 96.23%، بنين أسيوط 95%،طب أسنان القاهرة بنين 94.85%، صيدلة بنين القاهرة 93.15%، وكلية الهندسة القاهرة 90.5%، وكلية الطب بنات 97.8%، هندسة بنات القاهرة 93.54%، التمريض للبنات 91.92%.

بلغ إجمالى الناجحين فى الثانوية الأزهرية 94 ألف طالب وطالبة، وإجمالى عدد المتقدمين بالدورين 85 ألف طالب وطالبة، وبلغ الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة الأزهر العام الماضى كانت كلية الطب بنين 94.54% وكلية الطب بنات 95.62% وطب الأسنان بنين 93% وطب الأسنان بنات 95.31 وصيدلة بنين 91% وصيدلة بنات 94.23%، فيما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بنين 88% وكلية الهندسة بنات 91.6%.

جدير بالذكر أن كليات جامعة الأزهر تبلغ 77 كلية منتشرة فى 22 محافظة على مستوى الجمهورية، وقال رئيس الجامعة إن الجديد فى التنسيق هذا العام أن الفصول التابعة للكليات أصبحت كليات مستقلة، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين نجحوا هذا العام بلغ 94 ألف طالب وطالبة، والذى تقدم 85 ألفا، وتم استيعابهم، لافتا إلى أن العام العام الماضى كان عدد الطلاب 60 ألف طالب وطالبة.



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