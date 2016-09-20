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البشير يلتقى وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا ويشكر لجنة سد النهضة

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البشير يلتقى وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا ويشكر لجنة سد النهضة البشير يلتقى وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا ويشكر لجنة سد النهضة

>الخرطوم - أسماء نصار

التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والسفير معتز موسى وزراء الموارد المائية بالسودان، والدكتور موتو باسادا وزراء الموارد المائية بإثيوبيا، اليوم الثلاثاء، بالرئيس السودانى عمر البشير، بمقر الرئاسة السودانية بالخرطوم، حيث استمر اللقاء نحو 30 دقيقة.

 

أوضح المهندس أحمد بهاء رئيس قطاع مياه النيل والوفد المصرى فى مفاوضات سد النهضة، أن الوزراء أطلعوا الرئيس السودانى، على ما تم بشأن مفاوضات سد النهضة حتى التوقيع على عقود الدراسات الفنية الذى تم توقيعها اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى تعبير البشير عن شكره لهم واللجنة الوطنية الثلاثية.


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