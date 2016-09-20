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ننشر جميع نسب القبول بكليات جامعة الأزهر

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ننشر جميع نسب القبول بكليات جامعة الأزهر ننشر جميع نسب القبول بكليات جامعة الأزهر

>كتب لؤى على

اعتمد الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسى 2106-2017، ظهر اليوم الثلاثاء، حيث جاء الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بنين 96.23%، كلية طب بنين دمياط 95.62%، كلية طب بنين أسيوط 95%، طب أسنان القاهرة بنين 94.85%، صيدلة بنين القاهرة 93.15%، وكلية الهندسة القاهرة 90.5% ، وكلية الطب بنات 97.8% ، كلية أسنان بنات 96.85%، هندسة بنات القاهرة 93.54%، التمريض للبنات 91.92%، علوم بنات 89.23%.

 

وبلغ إجمالى الناجحين فى الثانوية الأزهرية 94 ألف طالبا وطالبة، وإجمالى عدد المتقدمين بالدورين 85 ألف طالبا وطالبة، وبلغ  الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة الأزهر العام الماضى بكلية الطب بنين 94.54% وكلية الطب بنات 95.62% وطب الأسنان بنين 93% وطب الأسنان بنات 95.31 وصيدلة بنين 91% وصيدلة بنات 94.23% ، فيما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بنين 88% وكلية الهندسة بنات 91.6% .

 

جدير بالذكر أن كليات جامعة الأزهر، تبلغ 77 كلية منتشرين فى 22 محافظة على مستوى الجمهورية، وقال رئيس الجامعة إن الجديد فى التنسيق هذا العام أن الفصول التابعة للكليات أصبحت كليات مستقلة، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين نجحوا هذا العام بلغ 94 ألف طالب وطالبة، والذى تقدم 85 ألفا وتم استيعابهم كلهم، لافتا إلى أن العام الماضى كان عدد الطلاب 60 ألف طالب وطالبة.


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