طبيب الأهلي: فترة غياب باسم علي لن تتجاوز 4 أسابيع

مراسل ONA:

قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن باسم علي الظهير الأيمن للفريق، بدأ مرحلة العلاج الطبيعي للتخلص من الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز والتي تسببت في وجود مزق قدره 2 مليمتر.

وأبدى طبيب الفريق دهشته من الأخبار غير الدقيقة التي تم تداولها حول فترة غياب اللاعب، مؤكداً أنه ليس صحيحاً على الإطلاق غياب باسم لمدة شهرين وأن فترة غيابه تترواح بين ثلاثة إلى أربع أسابيع فقط، يمكنه بعدها المشاركة فى التدريبات والمباريات بصورة طبيعية.

وأكد الطبيب أن باسم لم يشكو من أي آلام في الخلفية خلال عمليات الإحماء التي سبقت المباراة وأن إصابته ليس لها علاقة أيضا بالأحمال البدنية التي خضع لها اللاعبين في معسكر الإعداد.