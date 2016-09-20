رئيس جامعة بنها: لجنة هندسية لإعادة هيكلة جميع منشآت الجامعة

قرر الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها تشكيل لجنة هندسية من المختصين وذلك لاعادة هيكلة جميع المنشات الجامعية طبقا للوظائف لتوفير الراحة للعاملين مشيرا الى ان جميع المنشات ملك للجميع ويجب الحفاظ عليها وتحقيق الاستفادة القصوى من الامكانيات المادية والبشرية المتاحة داخل الجامعة.

جاء ذلك خلال جولة رئيس الجامعة لتفقد مركز إستخراج الشهادات بالجامعة وغرفة الأزمات والطوارئ ومراقبة الكاميرات الخاصة بالأمن الإدارى بمجمع الكليات يرافقه الدكتور جمال سوسة المشرف على المدن الجامعية والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية ووحيد خلوى أمين عام الجامعه للشئون الإدارية وزين سرحان مدير عام الأمن الإدارى.

من ناحية اخرى تفقد رئيس جامعة بنها إدارات العمل المختلفة بإدارة الجامعة وذلك للإطمئنان على سير العمل بها والإطمئنان على أحوال العاملين بالجامعة وقدم القاضى خلال الجولة التنهئة للعاملين بمناسبة عيد الاضحى المبارك وبدء العام الدراسى الجديد.