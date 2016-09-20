استلام 31 مدرسة جديدة وإعادة تأهيل 18 أخرى بالدقهلية

قال على عبد الرءوف احمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إنه فى إطار استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسى الجديد، تم الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل 18 مدرسة عام وفنى بتكلفة 21 مليون جنيه، وجارى الأعمال ب 14 مدرسة بتكلفة 12 مليون جنيه كما تم استلام 31 مدرسة فى الفترة من 1/7/2015 وحتى الان، مشيرا إلى أن جميع المدارس استعدت لاستقبال ابنائنا الطلاب حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة.



> وأضاف وكيل الوزارة بأنه جارى حاليا تسليم الكتب للطلاب واستكمال توزيع المدرسين على المدارس التى تعانى عجزا وقد تنبه بتنشيط المجموعات المدرسية بالمدارس.

وفى أسيوط، قال يحيى الشيمى رئيس مركز ومدينة الفتح، إنه تم الانتهاء من إنشاء مدرسة محمود بغدادى الابتدائية بالطوابية ومساحتها تبلغ 1050 م بتكلفة إجمالية 2 مليون و300 ألف جنيه وتتكون من 3 طوابق ومبنى إدارى كما تم الانتهاء أيضا من إنشاء جناح جديد بمدرسة مجمعة بنى زيد الإبتدائية بمساحة 429 م وتتكون من 5 أدوار بتكلفة 4 مليون و129 ألف جنيه

وأضاف الشيمى انه جارى إنشاء جناح بمدرسة الإعدادية المشتركة بقرية بنى زيد على مساحة 340 م وبتكلفة 2 مليون و200 ألف جنيه كما انه جارى إنشاء جناح جديد بمدرسة الأكراد الابتدائية ومساحته حوالى 335 م وبتكلفة 2 مليون و65 ألف جنيه مضيفا انه جارى إنشاء جناح بمدرسة الشهيد عبداللاه حمدان بقرية الطوابية بمساحة 420 م وبتكلفة 2 مليون و50 ألف جنيه

وأشار رئيس المركز إلى انه تم الانتهاء من إنشاء جناح بمدرسة بنى مر الابتدائية وفى قرية الواسطى جارى إنشاء مدرسة تعليم أساسى بجزيرة الواسطى القبلية ومساحتها 12 قيراط بالإضافة إلى انه تم الانتهاء من إنشاء مدرسة بنى طالب للتعليم الأساسى وتم تسليمها لهيئة الأبنية التعليمية لافتتاحها العام الدراسى القادم كما انه جارى إنشاء جناح بمدرسة عرب مطير الإعدادية وتتكون من دور أرضى و4 أدوار علوى بالإضافة إلى إنشاء جناح بمدرسة بصره الإعدادية وجناح آخر بمدرسة بصره للتعليم الأساسى.