أخبار عاجلة

رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs برشلونة» بدوري أبطال أوروبا -
«MSN» يقود هجوم برشلونة لمواجهة يوفنتوس -
طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط شقة دعارة تديرها راقصة وزوجها بالمنصورة

Google+ Print
ضبط شقة دعارة تديرها راقصة وزوجها بالمنصورة ضبط شقة دعارة تديرها راقصة وزوجها بالمنصورة

>الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مكافحة الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية، من إلقاء القبض على راقصة وزوجها يديران شقتهما للأعمال المنافية للآداب،

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط قسم مكافحة الآداب بقيام "محي.ع. م" 53 سنة عاطل وزوجته "رشا.أ.ع"  33 سنة راقصة، بإدارة شقتهما للأعمال المنافية للآداب والدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتقديمهن لراغبى المتعة الجنسية الحرام مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة الرائد أحمد سليم رئيس قسم مكافحة الآداب، وبمداهمة المسكن تم ضبط المتحرى عنهما بالشقة وتم ضبط "ندا.م.أ" 19 سنة، طالبة بكلية الحقوق بجامعة المنصورة ومقيمة دائرة قسم الضواحى محافظة بورسعيد، و"عبده.م. ف" 20 سنة، طالب بأكاديمية النيل بالمنصورة ومقيم ديبو عوام دائرة مركز المنصورة، و"فتحى م. ع"، 30 سنة، عامل، و"سمير.ص. ز.خ"  32 سنة  عامل ويقيمان دائرة ميت مزاح دائررة مركز المنصورة،  وذلك حال ممارستهم للجنس والمتعة الحرام.

وبتفتيش الشقة عثرت بداخلها على مطواة وسنجة و2 بخاخ منشط جنسى و2 قرص مخدر لعقار التامول و2 واقى ذكرى ومبلغ 400 جنيه، وبمواجهة المتهمين اعترف الأول بامتلاكه المسكن وإدارته بالاشتراك مع زوجته فى الأعمال المنافية للآداب والمبلغ المالى من حصيلة تقديمهم النسوة للمتهم الرابع والسادس، وتم تحرير المحضر رقم 11891/2016 جنح قسم ثان المنصورة وعرض المتهمين على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365