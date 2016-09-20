ضبط شقة دعارة تديرها راقصة وزوجها بالمنصورة

تمكن ضباط مباحث مكافحة الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية، من إلقاء القبض على راقصة وزوجها يديران شقتهما للأعمال المنافية للآداب،

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط قسم مكافحة الآداب بقيام "محي.ع. م" 53 سنة عاطل وزوجته "رشا.أ.ع" 33 سنة راقصة، بإدارة شقتهما للأعمال المنافية للآداب والدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتقديمهن لراغبى المتعة الجنسية الحرام مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة الرائد أحمد سليم رئيس قسم مكافحة الآداب، وبمداهمة المسكن تم ضبط المتحرى عنهما بالشقة وتم ضبط "ندا.م.أ" 19 سنة، طالبة بكلية الحقوق بجامعة المنصورة ومقيمة دائرة قسم الضواحى محافظة بورسعيد، و"عبده.م. ف" 20 سنة، طالب بأكاديمية النيل بالمنصورة ومقيم ديبو عوام دائرة مركز المنصورة، و"فتحى م. ع"، 30 سنة، عامل، و"سمير.ص. ز.خ" 32 سنة عامل ويقيمان دائرة ميت مزاح دائررة مركز المنصورة، وذلك حال ممارستهم للجنس والمتعة الحرام.

وبتفتيش الشقة عثرت بداخلها على مطواة وسنجة و2 بخاخ منشط جنسى و2 قرص مخدر لعقار التامول و2 واقى ذكرى ومبلغ 400 جنيه، وبمواجهة المتهمين اعترف الأول بامتلاكه المسكن وإدارته بالاشتراك مع زوجته فى الأعمال المنافية للآداب والمبلغ المالى من حصيلة تقديمهم النسوة للمتهم الرابع والسادس، وتم تحرير المحضر رقم 11891/2016 جنح قسم ثان المنصورة وعرض المتهمين على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.