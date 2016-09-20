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شلل مرورى بطريق "مصر - إسكندرية" الزراعى ببنها بسبب انقلاب سيارة نقل

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شلل مرورى بطريق "مصر - إسكندرية" الزراعى ببنها بسبب انقلاب سيارة نقل شلل مرورى بطريق "مصر - إسكندرية" الزراعى ببنها بسبب انقلاب سيارة نقل

>القليوبية – محمد قاسم

شهد طريق " -اسكندرية الزراعى "حالة من الشلل المرورى بسبب إنقلاب سيارة نقل عند كوبرى الشموت ببنها فى اتجاه الذهاب إلى القاهرة وانتقل رجال المرور لمحاولة رفع آثارها وإعادة فتح الطريق مرة أخرى.

 

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد درويش مدير إدارة المرور يفيد بتلقيه بلاغا بانقلاب سيارة نقل عند كوبرى الشموت ببنها فى اتجاه الذهاب إلى القاهرة مما ترتب عليه شلل مرورى بطريق" مصر -اسكندرية الزراعى " انتقل رجال المرور لمحاولة رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورة لطبيعتها بالطريق.


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