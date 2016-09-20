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بالصور.. الأمن يغلق «عبد الخالق ثروت» قبل وقفة المعلمين أمام «الصحفيين»

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14344114_1187555651290705_5098398392968991959_nأغلقت قوات الأمن، منذ قليل، شارع عبدالخالق ثروت أمام نقابة الصحفيين؛ لمنع المعلمين من تنظيم وقفتهم الاحتجاجية؛ للمطالبة برفع الرواتب، وإقالة وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني.

ووضعت قوات الأمن الحواجز الحديدية من بداية الشارع إلى نهايته بالتقاطع مع طلعت حرب، كما كثفت من تواجدها من خلال 3 مدرعات للأمن المركزي، وسيارتين لفض الشغب؛ لمنع احتمالية حدوث أية أعمال شغب من جانب المحتجين.

يذكر أن قوات الأمن منعت إئتلافات المعلمين التابعة لنقابة المعلمين العامة والمستقلة من تنظيم وقفتهم الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بتجريم الدروس الخصوصية، ورفع رواتب المعلمين وعودة المعلمين والمعلمات المغتربين إلى محافظاتهم، تثبيت المعلمين الذين يعملون بعقود و إقالة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور الهلالى الشربينى والسعي لمنظومة تعليمية أفضل للطلاب، وشارك في الوقفة إئتلافات المعلمين من مختلف محافظات الجمهورية.

المراسل ـ عمر جمال:

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