قاضى "اقتحام قسم مدينة نصر" يلغى حجز القضية للحكم لأداء محامي لفريضة الحج ... ويؤجلها لـ 11 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة 21 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر"، لـ 11 أكتوبر لاستكمال المرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

وقبل تأجيل الجلسة طالب الدفاع الحاضر عن المتهم الـ20 بمد أجل القضية لعدم وجود المحامى الأصيل وتواجده فى السعودية لأداء فريضة الحج، وفيما استجاب رئيس المحكمة لطلب الدفاع وقرر إلغاء قرار حجز القضية للحكم، وتأجيلها لجلسة 11 أكتوبر لاستكمال المرافعة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين جرائم التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.