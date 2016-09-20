متهم بـ"اقتحام قسم مدينة نصر" للمحكمة: لا أنتمى للإخوان وذهبت لإسعاف شقيقى

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة 21 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وبعد انتهاء دفع المتهم الرابع من مرافعته استمعت المحكمة لدفاع المتهمين الـ 9، و12 والذى التمس البراءة لموكليه تأسيسا على بطلان الضبط والتفتيش للتجهيل بواقعة القبض مكانا وزمانا، وكما دفع بعدم توافر أى حالة من حالات التلبس، وبطلان التحريات الجنائية التى أجراها المقدم علام بشندى، وبطلان تحريات الأمن الوطنى لعدم دقتها وعدم جديتها.

كما دفع بانقطاع صلة المتهمين بعضهم البعض، وكذلك صلتهم بوقائع القضية، وأثناء المرافعة، سمحت المحكمة للمتهم رقم 9 بالحديث والذى قال :"إنه لا ينتمى لجماعة الإخوان، وإنه تلقى اتصالا من شقيقه الذى يقف فى إحدى اللجان الشعبية بمدينة نصر أنه أصيب فى الأحداث، وأنه ذهب وأحضر شاش وقطن لإسعافه، وتم القبض عليه فى الطريق بالقرب من عباس العقاد".

وعقب ذلك قدم دفاع المتهم الـ20 حافظة مستندات تفيد عمل موكله بشركة بترول، ويوم فض اعتصام رابعة كان فى الإسكندرية يمارس عمله فى الشركة، ولم يشارك فى اعتصام رابعة العدوية ولا فى أحداث اقتحام قسم مدينة نصر.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين جرائم التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.