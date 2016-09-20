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بالصور.. الأمن يمنع المعلمين من التظاهر أمام «الصحفيين»

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جانب من الوقفة

منعت قوات الأمن منذ قليل، عدد من المعلمين من التظاهر أمام نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت، والتي كانوا أعلنوا عنها للمطالبة برفع الرواتب، وإقالة وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، وأيضًا عودة المعلمين والمعلمات المغتربين إلى محافظاتهم، وتثبيت المعلمين الذين يعملون بعقود.

كما احتجزت قوات الأمن المعلمين أعلى الرصيف المواجه للنقابة حتى لا ينقلون الوقفة على سلالم النقابة، وفيما عرض أحد المعلمين إخطار قسم شرطة قصر النيل المصرح لهم بتنظيم الوقفة لكن قوات الأمن أصرت على منع الفاعلية.

المراسل ـ عمر جمال:

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