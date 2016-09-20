دفاع «مبارك» يطلب السماح بالإطلاع على التحقيقات في «هدايا الأهرام»

بدأت الدائرة 3 جنايات، اليوم الثلاثاء، نظر استئناف النيابة العامة على قرار المستشار محمد عبدالمنعم عمارة، بحفظ التحقيق في قضية “هدايا الأهرام” ضد مبارك ورموزه.

وتغيب المستأنف ضدهم بينما حضر دفاعهم، وهم المحامين:” طارق فتحي سرور، جميل سعيد، مصطفى حجاج، أسامة حسنين عبيد، وآخرين”، حسبما أفاد مراسلنا.

وطلب الدفاع – خلال الجلسة – بأجلٍ للإطلاع، والسماح بتصوير أوراق القضية، وصورة رسمية من مذكرة قاضي التحقيق، فيما طلبت النيابة التأجيل لإضافة متهمين جدد بالقضية، لحين حصر أسمائهم وإعلانهم.

وكانت النيابة العامة – أمس الإثنين – تقدمت باستئناف على قرار المستشار محمد عبدالمنعم عمارة، قاضي التحقيق في قضية “هدايا الأهرام” على القرار الصادر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، ضد المتهمين المتلقين لهدايا من المؤسسة.