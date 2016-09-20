نزع العلم الأمريكى من أعلى حضانة تابعة للتربية والتعليم بالغربية

فحص جمال نصار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية بتوجيهات من اللواء أحمد صقر محافظ الغربية واقعة رفع إدارة حضانة رياض أطفال تابعة لوزارة التربية والتعليم بمدينة المحلة العلم الأمريكى بجوار العلم المصرى.

وقال نصار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه انتقل للحضانة ولجنة من إدارة تضامن المحلة لفحص الواقعة بعد أن أثار رفع العلم غضب المواطنين.

وكشف وكيل التضامن الاجتماعى قيام محمد محجوب محمد حسن صاحب حضانة آل البيت التابعة للتضامن الاجتماعى والمرخصة برقم 1513 فى 6 فبراير 2013 بشارع نعمان الأعصر بالمحلة وطبقا للقرار الوزارى رقم 335 لسنة 2008 قام بترخيص 10 قاعات رياض أطفال تابعة للتربية والتعليم فى 25 مايو 2016 ومقرها دوران محب بأول المحلة موضوع الفحص.

وأضاف نصار أنه بالفحص والتحقيق عن سبب قيام صاحب الحضانة برفع العلم الأمريكى أكد صاحب الحضانة قيامه بعمل حفلة للأطفال يوم وقفة عرفات، وكان هناك أكثر من علم مختلف لدول عربية وأجنبيه وأعلام أندية رياضية بجانب العلم المصرى وأن من قام بتصوير الحضانة أخذ جانب واحد فقط بتصوير العلم الأمريكى دون غيره من الأعلام.

وأكد "نصار" قيامه بصفة شخصية بنزع العلم الأمريكى، وحذر صاحب الحضانة بعدم رفع أى أعلام سوى العلم المصرى وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حياله.

وعن اتهامات صاحب الحضانة بالحصول على تمويل أجنبى أكد جمال نصار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأنه وبالاطلاع على كل ملفات الحضانة تبين عدم حصولها على تمويل أجنبى.

وأوضح "نصار" أنه لا يتم منح تراخيص لفتح أى حضانات إلا بعد مخاطبة الأمن العام لبيان، عما إذا كان مقدم الطلب مطلوب جنائيا والعرض على الأمن الوطنى لبيان عما إذا كان لمقدم طلب الترخيص له اتجاه سياسى من عدمه وبعد موافقة أجهزة الأمن تتم الموافقة على الترخيص.