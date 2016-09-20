المتحدث العسكري: ضبط 281 متسللًا غير شرعي وكميات من المواد المخدرة

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العميد محمد سمير، اليوم الثلاثاء، نتائج جهود قوات حرس الحدود فى حماية حدود البلاد على كافة الاتجاهات الاستراتيجية خلال الفترة من 8 لـ 17 سبتمبر الجاري.

> وقال المتحدث العسكري في بيان له، إنه استمرارًا لجهود قوات حرس الحدود فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، تمكنت قوات حرس الحدود فى نطاق الجيش الثانى الميدانى من ضبط عربة ملاكى عثر بداخلها على (بندقية آلية بالخزنة – “22″ طلقة بندقية آلية ) وضبط مخزن عثر بداخله على عدد (32) برميل أزرق بداخلهم مادة تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة وعدد (“11″ بكرة كابلات – “42″ علبة دهان كابسى – “3″ بكرة حديد) تستخدم فى الأنفاق، بالإضافة إلى ضبط عدد (13) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (13) كجم بمنطقة (معدية نمرة 6) .

> وأضاف البيان أنه فى نطاق الجيش الثالث الميدانى وبمنطقة ( النفق شرق ) تم ضبط عدد (11) لفة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (2) كجم، وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد (254) فرد من جنسيات مختلفة خلال محاولة التسلل والهجرة غير الشرعية بمناطق (رشيد – أبو قير).

> وفى نطاق المنطقة الغربية العسكرية تم ضبط عربة دفع رباعى بدون لوحات معدنية محملة بعدد (4000) قاروصة سجائر مهربة بمنطقة (بحر الرمال الأعظم) بالإضافة إلى ضبط عدد (11) فرد من جنسيات مختلفة خلال محاولة الهجرة غير الشرعية بمنطقة (السلوم) .

> وفى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية وفى إطار معاونة وزارة البيئة فى الحد من عمليات الصيد الجائر للطيور تم ضبط عدد (5) فرد مصرى الجنسية أثناء قيامهم بالصيد الجائر للصقور وبحوذتهم عدد (12) كرتونة بداخلهم عدد (117) صقر بمنطقة (أبو سمبل – الواحات) بالإضافة إلى ضبط عدد (16) فرد سورى الجنسية خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية بمنطقة (الشلاتين).

> وفى سياق متصل وفى إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة ، قامت الأجهزة الأمنية والقطاعات المختصة بتنظيم دخول عدد (1450) عربة أنواع محملة بالبضائع والسلع المختلفة من منفذ كرم أبو سالم المنفذ الشرعى لدخول البضائع إلى قطاع غزة .