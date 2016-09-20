وزير الصناعة: 3.5 مليار دولار تدفقات استثمارية خلال الربع الأول من 2016

قدر المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة اليوم الثلاثاء، حجم التدفقات الاستثمارية بالربع الأول من 2016 بنحو 3.5 مليار دولار.

وقال قابيل – خلال مشاركته بمؤتمر “اليورومني” اليوم والذي ينعقد على مدار يومين – إن الحكومة تستهدف حاليا استعادة ثقة المستثمرين وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمسارها الصحيح من خلال تعديل قانون الاستثمار.

وأوضح أن الوزارة تتبنى حاليا استراتيجية شاملة تتماشى مع خطط الحكومة الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية من خلال إعادة هيكلة الهيئات المعنية بتعزيز الصادرات وتوحيدها في كيان واحد.

وأضاف الوزير، أنه تم وضع خطة جديدة لتطوير جهاز التمثيل التجاري بأسلوب تقييم دقيق لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية فضلا عن إعادة توزيع المكاتب التجارية بالخارج بما يتماشى مع الطلب العالمي على المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن تدشين حملة “بكل فخر صنع في مصر” من شأنها المساهمة في رفع وعى المستهلك بالمنتج المصري وهو ما يسهم في تحسين المنتج الوطني ويزيد من تنافسية الصناعة الوطنية.

واورد أن الوزارة تقوم أيضا بتفعيل منظومة المشاركة في المعارض الخارجية وتحسين عمليات النقل اللوجيستى فضلا عن مساندة المصدرين بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتوافقها مع المعايير العالمية للأسواق الخارجية.

أ ش أ