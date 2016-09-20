أخبار عاجلة

طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
محافظة سوهاج تبدأ إطلاق معارض بيع المستلزمات المستعملة -
حظر دخول سيارات الدواجن من خارج بورسعيد إلي الأسواق -
بالصور.. محافظ الإسماعيلية يقدم العزاء في شهداء تفجيري كنيستي الاسكندرية وطنطا -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل لجنة مركز دعم اتخاذ القرار -
استيقاف 3 صنادل "الفوسفات" في نهر النيل بالأقصر بسبب الحمولة الزائدة -
العواصف الترابية تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في الفرافرة -
بالصور.. حريق يلتهم أسطح مركز شرطة الفتح بأسيوط -
وزير الأوقاف: من يموت دفاعًا عن الكنائس فهو شهيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الليلة ا ضياء رشوان في ضيافة ريهام السهلى على النهار اليوم

Google+ Print
الليلة ا ضياء رشوان في ضيافة ريهام السهلى على النهار اليوم الليلة ا ضياء رشوان في ضيافة ريهام السهلى على النهار اليوم

ارشيفية

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج” يوم بيوم” على شاشة النهار اليوم، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ذلك فى تمام 8 مساءًا اليوم الثلاثاء.

 

للحديث عن مشاركة الرئيس فى فاعليات الدورة ال ٧١ للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتناقش ماح ققته من مكاسب نتيجة المشاركة وأهم الرسائل التى ركز عليها في كلمته ولقاءاته.

 

كما تتناول الحلقة أيضًا الحديث عن العلاقات المصرية الأمريكية في المرحلة المقبلة ومدى تأثر العلاقات الثنائية بفوزهيلاري كلينتون أو فى انتخابات الرئاسة الأمريكية .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا

ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم