الليلة ا ضياء رشوان في ضيافة ريهام السهلى على النهار اليوم

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج” يوم بيوم” على شاشة النهار اليوم، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ذلك فى تمام 8 مساءًا اليوم الثلاثاء.

للحديث عن مشاركة الرئيس السيسي فى فاعليات الدورة ال ٧١ للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتناقش ماح ققته مصر من مكاسب نتيجة المشاركة وأهم الرسائل التى ركز عليها في كلمته ولقاءاته.

كما تتناول الحلقة أيضًا الحديث عن العلاقات المصرية الأمريكية في المرحلة المقبلة ومدى تأثر العلاقات الثنائية بفوزهيلاري كلينتون أو ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية .