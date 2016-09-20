«الزراعة» تطلق برنامجًا تدريبيًا لتوعية صغار مربي الدواجن بالمحافظات

أعلن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ برنامج تدريبي إرشادي لتوعية صغار المربيين بالقطاع الداجني الريفي على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأشار فايد، خلال بيان صادر عن الوزارة اليوم، إلى أن ذلك البرنامج والذي سيتم تنفيذه خلال الأيام القليلة القادمة يشرف عليه قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة. ويشارك فيه باحثين وخبراء من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث صحة الحيوان.

ومن المقرر أن تعقد ورش العمل الخاصة به بمقار المعامل الإقليمية التابعة لمعهد بحوث صحة الحيوان واشار إلى أن ذلك البرنامج سيساهم بشكل كبير في علاج مشكلة نقص المرشدين الزراعيين وغياب مرشد الإنتاج الحيواني على وجه التحديد.

وأفاد الدكتور خالد توفيق رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إنه سيتم خلال البرنامج توعية مربي قطاع الدواجن الريفي بمعايير الأمان الحيوى وطرق التخلص الآمن من الطيور النافقة.

وذكر أنه يتم حاليا تنفيذ خطة الوزارة لتنمية وهيكلة هذا القطاع الحيوي حيث من المقرر أن يتم عقد الاجتماع الدوري السابع للأمانة الفنية لمشروع البتلو نهاية هذا الأسبوع لمناقشة تطورات المشروع واحتياجاته المستقبلية.

وأورد أنه تم خلال هذا الموسم منح قروض بقيمة إجمالية بلغت حوالي 62 مليون جنيه استفاد منها حوالي 1000 مربي وخريج لتربية 17 ألف رأس من البتلو.

أ ش أ