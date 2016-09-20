واشنطن: سنعيد النظر في التعاون مع موسكو في سوريا

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن قررت إعادة النظر في مستقبل التعاون مع موسكو حول الأزمة السورية على خلفية “خرق إطلاق النار غير المسبوق هناك”.

وورد في بيان صدر باسم جون كيربي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء: “الولايات المتحدة ممتعضة حيال القصف الذي تعرضت له قافلة المساعدات الإنسانية الأممية في محيط حلب، الأمر الذي سيحملنا على إعادة النظر في مستقبل التعاون مع روسيا على الحلبة السورية”.

وتعرضت قافلة مساعدات إنسانية، مكونة من 31 شاحنة للقصف في منطقة خاضعة للمسلحين في محيط حلب، مما أدى إلى مقتل عدد من العاملين في الهلال الأحمر السوري.

وذكر مصدر مسؤول في الهلال الأحمر لـRT، أنه لا تتوفر لدى منظمته أي معلومات دقيقة حول عدد قتلاها، فيما كان عدد الضحايا الأكبر من نوعه في ضربة واحدة منذ اندلاع الأزمة السورية.

وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “القافلة دخلت إلى مناطق سيطرة المسلحين خلال فترة الهدنة بعد تحميلها من مستودعات الأمم المتحدة في مدينة حلب”، نافيًا المعلومات التي تحدثت عن دخولها من تركيا مساء.