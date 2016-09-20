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وزير الكهرباء: تشغيل أول محطة تعمل بالفحم خلال 4 سنوات

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وزير الكهرباء: تشغيل أول محطة تعمل بالفحم خلال 4 سنوات وزير الكهرباء: تشغيل أول محطة تعمل بالفحم خلال 4 سنوات

الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أول محطة فحم لتوليد الكهرباء سيتم الانتهاء منها خلال فترة تتراوح ما بين 4 إلى 5 سنوات لربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

 وأضاف وزير الكهرباء، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر الطاقة والتنمية والمستدامة والذى ينظمه الاتحاد الأوروبى، أن هناك دراسات فنية تتم مع المستثمرين فى هذا المجال لإنشاء محطات توليد الكهرباء من الفحم، لافتا إلى أن محطات توليد الكهرباء من الفحم سيتم تنفيذها بنظام تكنولوجى عال تضمن جودة الطاقة.

وقال الوزير، إن محطات الفحم هو نوع جديد على ويجب دراسته بشكل جيد من كافة النواحى الفنية و القانونية.

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