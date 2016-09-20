رونالدو وبيل يعودان لتدريبات ريال مدريد قبل مواجهة فياريال

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، والويلزي جاريث بيل، نجما ريال مدريد إلى التدريبات الجماعية أمس الإثنين، بعد غيابهما عن مباراة إسبانيول.

ويحاول النجمان الحصول على مكان فى القائمة للمشاركة فى مباراة الفريق القادمة غدًا الأربعاء أمام فياريال.

ولم يرافق رونالدو فريق ريال مدريد في رحلته إلى برشلونة لخوض مباراة إسبانيول بسبب إصابته بنزلة برد، بينما أصيب بيل في الفخذ خلال مشاركته في مباراة سبورتينج لشبونة البرتغالي بدوري الأبطال.

وأكد زين الدين زيدان، المدير الفني، أنه لا يريد أن يخاطر باللاعبين، والدفع بهما في مباراة فياريال الصعبة.

كما أعلنت إدارة النادي الملكي أن لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، الذي أصيب في الشوط الأول من مباراة فريقه أمام إسبانيول، والمدافع البرتغالي بيبي، خضعا الاثنين لجلسات استشفائية داخل النادي.

وبفوز الفريق في مباراة إسبانيول، تمكن زيدان من معادلة إنجاز برشلونة بالفوز في 16 مباراة متتالية في موسم 2010-2011 بقيادة بيب جوارديولا، وسيحاول نجوم الفريق انتزاع الفوز في مباراة الأربعاء للحافظة على صدارة الدوري.

وخضع اللاعبون الذين شاركوا في مباراة إسبانيول لجلسات التأهيل والاستشفاء، بينما شارك بقية النجوم بجانب رونالدو وبيل في تدريبات قوية.

ويستضيف ريال مدريد الأربعاء فريق فياريال في إستاد سانتياجو برنابو، ويسافر السبت المقبل لملاقاة لاس بالماس على أرضه، ويسعى ريال مدريد في هاتين المواجهتين إلى مواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على صدارة الليجا.

أ ش أ