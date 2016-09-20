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تأجيل محاكمة 21 متهمًا باقتحام قسم مدينة نصر لـ 11 أكتوبر

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تأجيل محاكمة 21 متهمًا باقتحام قسم مدينة نصر لـ 11 أكتوبر تأجيل محاكمة 21 متهمًا باقتحام قسم مدينة نصر لـ 11 أكتوبر

قسم شرطة أول مدينة نصر

مراسل «ONA»:

قررت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل  نظر جلسة محاكمة 21 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر”  لجلسة 11 أكتوبر لمرافعات الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين جرائم التجمهر، واستعراض القوة بميدان النزهة، وإثارة الرعب بين المواطنين، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح، واقتحام ساحة السيارات المواجهة لقسم أول مدينة نصر، وإشعال النيران بالسيارات الموجودة بها، وتهديد الأمن والسلم العام، وتهديد الأمن الاجتماعي.

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