بدء محاكمة 8 متهمين بسرقة 65 كيلو ذهب من مصلحة «سك العملة»

بدأت الدائرة 3 – جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة 8 متهمين بسرقة 65 كيلو ذهب من مصلحة سك العملة، حسبما أفاد مراسلنا.

وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو وأيمن طيطة، وسكرتارية حسن الصيفي.

يُشار إلى أن المحكمة قررت – خلال جلستها السابقة – إخلاء سبيل 3 متهمين وهم :” وليد ثابت، أسامة محمد فرج، وفرحات ميخائيل حنا”، بكفالة 200 ألف جنيه لكل منهم.

يُذكر أن المستشار أحمد لبيب، رئيس نيابة غرب القاهرة، وجه للمتهمين عدة اتهامات منها:” سرقة المصوغات الذهبية التي تزن 65 كيلو جرام، 4 سبائك فضة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء، فضلًا عن الإضرار العمد بالمال العام”.

وأوضحت تحقيقات النيابة، أن الواقعة تم الكشف عنها عقب بلاغ تقدم به أمين مخزن خامات الذهب والفضة في مصلحة سك العملة إلى قسم شرطة الظاهر، يُفيد بسرقة كمية من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية من داخل الخزينة الكائنة بمكتبه، وذلك عقب عودته من إجازته الدورية.

وتبين – بحسب التحقيقات – أن مرتكب الواقعة “وائل. م” عامل سباكة، تم ضبطه في مسكنه، بالاشتراك مع “عبد الرحمن. م”، رئيس قسم السحب بالمصلحة، وأنه نظرًا إلى طبيعة عمله بالقسم؛ خطط مع العامل لسرقة محتويات الخزينة.

كما تبين أن المتهم الثاني سلَّم الأول أدوات تمكنه من ارتكاب الواقعة، تتمثل في مفتاح إحدى الحجرات المجاورة للخزينة، حتى يتمكن من الدخول، دون تصويره عن طريق كاميرات المراقبة، وأرشده عن مكان المفاتيح، وتم ضبط المتهمين، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة القضية، ثم أحالتهما للمحاكمة.