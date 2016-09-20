خوذة ذكية تستخدمها شرطة دبي في فرق الدراجات

اعتمد الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، الخوذة الذكية لاستخدامها في فرق الدراجات الهوائية التابعة للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

واطلع بحضور العميد عبدالله خليفة المري نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، على مميزات الخوذة الذكية التي تستوعب العمل الأمني والشرطي وملحقاتها التي تتضمن تطبيقا ذكيا وتتميز بخفة الوزن ووجود لوّاح تحذيري واشارات ضوئية للتنبيه بالتحول من مسار الى اخر ونظام صوتي ومرئي متطور بالإضافة الى إمكانية المحادثة الجماعية لفريق العمل المكلف بالتغطية الأمنية وحفظ النظام وخاصية التسجيل المرئي والنقل المباشر والتوزيع الميداني والجغرافي من خلال خاصية نظام الخرائط الجغرافية GPS ومتابعة عمل الافراد في منطقة الاختصاص وتوزيع المهام من اجل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة .

وأشاد الفريق المزينة بالتقنيات المستخدمة والتطبيق الذكي للخوذة مما يساعد دوريات الدراجات في انجاز الاعمال الأمنية والشرطة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة بهدف تعزيز كفاءة وسرعة الاستجابة في مواجهة الحالات الطارئة وتسيير دوريات حفظ النظام والعمل وفقا لمنهجية الدوريات في مناطق الاختصاص بأداء مميز يساهم في تحقيق أعلى نسب النجاح في حفظ النظام وتأمين سلامة الجميع في الفعاليات والاحداث الرياضية بهدف توفير أفضل تغطية امنية في منطقة الاختصاص، إضافة إلى رفع كفاءة رجال الشرطة في حفظ النظام وتنفيذ الخطط الأمنية وسرعة التنقل وتعزيز قدرات الفرق العاملة في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة على اختلاف أنواعها مع الاخذ بأهمية الخوذة بالنسبة لقائدي الدراجات الهوائية لحمايتهم من وقوع الحوادث أثناء قيادة الدراجات الهوائية بسرعة بالغة.

وقال أن التطبيق الذكي الملحق بالخوذة ينطوي على أهداف إيجابية تتمثل في ربط جميع فرق العمل المكلفة في منطقة الحدث التي لها دور في مواجهة الحالات الطارئة وحفظ النظام بجانب تصوير فوتوغرافي ومرئي وأرشفة وتوثيق جميعالاحداث وإنشاء قاعدة بيانات للأعمال الأمنية في الحالة الطارئة لأغراض التدريب وتأهيل الموظفين إضافة الى سهولة التواصل مع أعضاء الفريق حسب التوزيع الجغرافي، فضلا عن سهولة التواصل مع المسؤولين وتزويدهم بآخر المستجدات حيث يتضمن النظام توفير خرائط للاستدلال على تواجد الفرق الأمر الذي يساهم في تحقيق سهولة وصول فرق العمل وتوفير الوقت والجهد في الأزمات والحالات الطارئة.

وأكد إن الهدف من تطوير وتحديث أدوات رجال الامن هو تقديم خدمات أمنية راقية لأفراد المجتمع تنال رضا الجميع، زوارا ومقيمين، وتقديم خدمة أمنية بالصورة التي رسمتها القيادة العامة لشرطة دبي وفق سمعتها العالمية ، موجها بشراء عدد من الخوذ وتطوير فرق الدراجات الهوائية واضافة اعمال ومهام امنية جديدة، وتأهيل العاملين تأهيلا علميا ورياضيا.

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