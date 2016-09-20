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«On Sport» تفاوض الناقد الرياضي خالد بيومي

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«On Sport» تفاوض الناقد الرياضي خالد بيومي «On Sport» تفاوض الناقد الرياضي خالد بيومي

الناقد الرياضي خالد بيومي

كتبت – إنجي لطفي

تفاوض قناة On Sport، خالد بيومي للانضمام إلى الاستديو التحليلي على شاشتها.

وكانت قناة on sport – التابعة لشبكة قنوات on tv – انطلقت – خلال الأيام الماضية – باستوديو تحليلي ضخم يضم أبرز مقدمي الإعلام الرياضي، وأبرز المحللين الرياضيين في ، حيث انضم – مؤخرًا – إلى الاستديو كل من:” سيف زاهر، وحازم إمام”.

يذكر أن خالد بيومي، يُعد من أهم المحللين بالوطن العربي في الفترة الحالية،  لما يملكه من خبرات رياضية، صحافية، وإعلامية واسعة، حيث بدأ حياته الرياضية كلاعب بالنادي الإسماعيلي لكنه سرعان ما توجه للعمل الإعلامي والتحليل الرياضي.

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