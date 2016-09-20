إنشاء مجمع صناعي لإنتاج الدواء من النباتات الطبية والعطرية ببني سويف

تابع المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف الخطوات التمهيدية والبحثية، للبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل؛ لإنتاج الأدوية من النباتات الطبية والعطرية، والتي تتميز بها المحافظة، لا سيما وأنها تستحوذ على نسبة 40% من إجمالى صادرات مصر من هذه الزراعات، حيث تحقق المحافظة حاليا صادرات بقيمة تقارب 60 مليون دولار وتستهدف تحقيق صادرات بمقدار “عشرة أضعاف” عند تنفيذ المجمع في المراحل الأولى القابلة للتوسع.

وناقش خلال اجتماع مع عدد من المزارعين اليوم الثلاثاء، المشكلات والصعوبات التي تواجههم وبحث الحلول المناسبة لها ووضع آليات تقديم الدعم الفنى لهم في هذا المجال، بهدف زيادة المساحات المزروعة بالكميات والأصناف عالية الجودة والتي يزداد عليها الطلب داخليا وخارجيا، والذي يسهم بقوة في الترويج والتسويق لمقومات المحافظة في هذه الصناعة وإنشاء المجمع الصناعي المتكامل، والذي تسعى المحافظة من خلال جهود متكاملة مع الوزارات والجهات المعنية والمعاونة لإقامته، ويمثل نقلة نوعية في عدد من المجالات والقطاعات بما يعود بنهضة وتنمية شاملة بالمحافظة بصفة خاصة وعلى الاقتصاد القومي بصفة عامة.

وطلب المحافظ من المزارعين ببيانات عن المساحات المنزرعة بهذا النوع من النباتات والكميات وأنواعها وأسعارها للوقوف على المقومات التي يتم الترويج لها بالقطاعات الاستثمارية التي تعمل في هذه الصناعة.

جدير بالذكر أن المحافظة اتخذت خطوات عملية لإنشاء مجمع صناعي عالمي متكامل لإنتاج الأدوية من النباتات الطبية والعطرية على مساحة 414 فدانا غرب مركز إهناسيا، والتي بدأت باعداد دراسة شاملة عن المشروع وجدواه الاقتصادية، كما التقى المحافظ بوزير الصناعة والتجارة لمناقشة الدراسات الخاصة بالمجمع الصناعي مع الوزير، كما قام وفد من وزارة الصناعة بزيارة المحافظة بمشاركة رئيس هيئة التنمية الصناعية، لوضع خطة العمل الفعلي خلال المرحلة المقبلة.