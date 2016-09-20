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مطار شرم الشيخ يستقبل 2742 سائحًا على متن 29 رحلة دولية

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مطار شرم الشيخ يستقبل 2742 سائحًا على متن 29 رحلة دولية مطار شرم الشيخ يستقبل 2742 سائحًا على متن 29 رحلة دولية

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الثلاثاء 29 رحلة دولية ومصرية على متنها 2742 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والأجانب وغادر مطار شرم الشيخ 2477 سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأكد العميد عصام خضر، مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات فى شرم الشيخ 30% والنسبة العامة 28% مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 14 رحلة دولية طيران على متنها 1661سائحًا من مختلف الجنسيات و15 رحلة داخلية على متنها 1081سائحًا مصريًا بإجمالى 2742سائحًا.

وغادر مطار شرم الشيخ 19رحلة محلية على متنها 1159 مصرى و15 رحلة دولية على متنها 131سائحًا من مختلف الجنسيات.


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