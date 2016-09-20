الإسلامبولي: ننتظر دعوة الشوبكي لأداء اليمين الدستورية في دور الانعقاد الثاني للبرلمان

كتبت : شيماء حفظي

قال الفقيه الدستوي عصام الإسلامبولي، محامي الدكتور عمرو الشوبكي نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، إن حكم محكمة النقض بعدم جواز الالتماس المقدم من أحمد مرتضى منصور بشأن إسقاط عضويته بمجلس النواب، هو الخطوة النهائية في حسم مقعد دائرة الدقي والعجوزة.

وأضاف الشوبكي في تصريح خاص لـ ONA، أنه بعد حكم محكمة النقض من المفترض أن يتم دعوة الدكتور عمرو الشوبكي في بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، وذلك لأداء اليمين الدستورية أمام المجلس، وفي حال لم يتم ذلك، فهناك طرق قانونية سيتم التعامل بها، مضيفًا:”ننتظر قرار المجلس وبعدها سترى ماذا يمكننا عمله”.

و قرر الدكتور المستشار فتحي المصري رئيس دائرة الثلاثاء المدنية، اليوم، رفض الالتماس المقدم من المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب وكيلا عن نجله المحامي أحمد مرتضى، والذي يتظلم فيه من قرار محكمة النقض ببطلان عضويته بمجلس النواب، وأحقية الدكتور عمرو الشوبكي بالحصول على مقعد البرلمان عن دائرة الدقي والزامه بمصاريف الدعوى.