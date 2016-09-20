أخبار عاجلة

طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
محافظة سوهاج تبدأ إطلاق معارض بيع المستلزمات المستعملة -
حظر دخول سيارات الدواجن من خارج بورسعيد إلي الأسواق -
بالصور.. محافظ الإسماعيلية يقدم العزاء في شهداء تفجيري كنيستي الاسكندرية وطنطا -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل لجنة مركز دعم اتخاذ القرار -
استيقاف 3 صنادل "الفوسفات" في نهر النيل بالأقصر بسبب الحمولة الزائدة -
العواصف الترابية تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في الفرافرة -
بالصور.. حريق يلتهم أسطح مركز شرطة الفتح بأسيوط -
وزير الأوقاف: من يموت دفاعًا عن الكنائس فهو شهيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الإسلامبولي: ننتظر دعوة الشوبكي لأداء اليمين الدستورية في دور الانعقاد الثاني للبرلمان

Google+ Print
الإسلامبولي: ننتظر دعوة الشوبكي لأداء اليمين الدستورية في دور الانعقاد الثاني للبرلمان الإسلامبولي: ننتظر دعوة الشوبكي لأداء اليمين الدستورية في دور الانعقاد الثاني للبرلمان

الاسلامبولي – أرشيية

كتبت : شيماء حفظي

قال  الفقيه الدستوي عصام الإسلامبولي، محامي الدكتور عمرو الشوبكي نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، إن حكم محكمة النقض بعدم جواز الالتماس المقدم من أحمد مرتضى منصور بشأن إسقاط عضويته بمجلس النواب، هو الخطوة النهائية في حسم مقعد دائرة الدقي والعجوزة.

وأضاف الشوبكي في تصريح خاص لـ ONA، أنه بعد حكم محكمة النقض من المفترض أن يتم دعوة الدكتور عمرو الشوبكي في بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، وذلك لأداء اليمين الدستورية أمام المجلس، وفي حال لم يتم ذلك، فهناك طرق قانونية سيتم التعامل بها، مضيفًا:”ننتظر قرار المجلس وبعدها سترى ماذا يمكننا عمله”.

و قرر الدكتور المستشار فتحي المصري رئيس دائرة الثلاثاء المدنية، اليوم، رفض الالتماس المقدم من المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب وكيلا عن نجله المحامي أحمد مرتضى، والذي يتظلم فيه من قرار محكمة النقض ببطلان عضويته بمجلس النواب، وأحقية الدكتور عمرو الشوبكي بالحصول على مقعد البرلمان عن دائرة الدقي والزامه بمصاريف الدعوى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا