أخبار عاجلة

طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
محافظة سوهاج تبدأ إطلاق معارض بيع المستلزمات المستعملة -
حظر دخول سيارات الدواجن من خارج بورسعيد إلي الأسواق -
بالصور.. محافظ الإسماعيلية يقدم العزاء في شهداء تفجيري كنيستي الاسكندرية وطنطا -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل لجنة مركز دعم اتخاذ القرار -
استيقاف 3 صنادل "الفوسفات" في نهر النيل بالأقصر بسبب الحمولة الزائدة -
العواصف الترابية تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في الفرافرة -
بالصور.. حريق يلتهم أسطح مركز شرطة الفتح بأسيوط -
وزير الأوقاف: من يموت دفاعًا عن الكنائس فهو شهيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«العدل» تمنح 46 من أعضاء «التربية والتعليم» صفة الضبط القضائي

Google+ Print
«العدل» تمنح 46 من أعضاء «التربية والتعليم» صفة الضبط القضائي «العدل» تمنح 46 من أعضاء «التربية والتعليم» صفة الضبط القضائي

وزارة العدل – أرشيفية

أصدر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، قرارًا بمنح 46 من الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية صفة مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه.

جاء ذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية، وتنفيذ قرارات الغلق الإداري لها.

ونص القرار – الذي نشر اليوم بجريدة الوقائع المصرية – على سحب القرار رقم 9643 لسنة 2015 فيما تضمنه من منح صفة مأموري الضبط القضائي للأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعددهم 8.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا