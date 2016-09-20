«العدل» تمنح 46 من أعضاء «التربية والتعليم» صفة الضبط القضائي

أصدر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، قرارًا بمنح 46 من الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية صفة مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه.

جاء ذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية، وتنفيذ قرارات الغلق الإداري لها.

ونص القرار – الذي نشر اليوم بجريدة الوقائع المصرية – على سحب القرار رقم 9643 لسنة 2015 فيما تضمنه من منح صفة مأموري الضبط القضائي للأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعددهم 8.