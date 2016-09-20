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بدء محاكمة 9 أمناء شرطة لاتهامهم بالتعدي بالضرب على أطباء مستشفى المطرية

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بدء محاكمة 9 أمناء شرطة لاتهامهم بالتعدي بالضرب على أطباء مستشفى المطرية بدء محاكمة 9 أمناء شرطة لاتهامهم بالتعدي بالضرب على أطباء مستشفى المطرية

تعبيرية

بدأت محكمة جنح المطرية، المنعقدة بمحكمة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 9 أمناء شرطة متهمين بالتعدي بالضرب على أطباء مستشفى المطرية، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أحال – في وقت سابق – أمناء الشرطة الـ 9 إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح.

وجاء قرار الإحالة، عقب انتهاء التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في شكوى أطباء مستشفى المطرية، من وجود وقائع تعدٍ وتجاوزات في حق الأطباء أثناء ممارسة عملهم في المستشفى، وقيام أمناء الشرطة بإساءة استغلال صفتهم الوظيفية، واحتجاز عدد من أطباء المستشفى بالمخالفة للقانون والتعدي عليهم بالضرب والقول.

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