اختيار الزميلة فتحية الديب عضواً بالمجلس القومى للمرأة بالشرقية

أصدرت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة القرار رقم 213 لسنة 2016، بشأن إعادة تشكيل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، وجاء ضمن أعضاء المجلس الزميلة فتحية الديب مدير مكتب اليوم السابع بمحافظة الشرقية كما تم تعيين الزميلة الصحفية ساره الورداني والزميله تهاني حسن .

> وضم تشكيل المكتب كل من “سامية شعبان مرسي عسل وثناء محمد منير الشيخ، وأمل محمد سعيد عبد الرحمن، وفتحية خليل على خليل الديب و، وشيرين أبوسمرة زين حسن، والدكتورة هدي محمود درويش مصطفى والدكتورة عايدة عطية عبد الحميد والدكتورة سهام منصور مصيلحى والدكتورة ناهد عبد الحميد أحمد سعد، وأسماء إسماعيل إبراهيم إسماعيل، وأنعام محمد أحمد على، ونها عبد المنعم محمد سالم، وأميرة عبد الفتاح مصطفى، وتغريد صابر عبد الله.