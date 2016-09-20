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الإسماعيلي يجدد عقد إبراهيم حسن لمدة 5 سنوات

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الإسماعيلي يجدد عقد إبراهيم حسن لمدة 5 سنوات الإسماعيلي يجدد عقد إبراهيم حسن لمدة 5 سنوات

اللاعب ابراهيم حسن

مراسل «ONA»:

أعلن النادي الإسماعيلي، الثلاثاء، تجديد عقد لاعب الوسط إبراهيم حسن، لمدة خمسة مواسم قادمة، ووقع اللاعب على عقد يمتد حتى 2022 .

وعقد إبراهيم حسن جلسة مع إبراهيم عثمان رئيس النادي، حضرها عبد الرحمن أنوس مدير قطاع الكرة، ومحسن عبد المسيح مدير الكرة، وحسني عبدربه قائد الفريق.

وكان الإسماعيلي قد تعاقد مع إبراهيم حسن، 25 عاماً، قادماً من نجوم المستقبل في موسم 2013.

واشار الموقع الرسمي للإسماعيلي، إلى أنه يأتى هذا فى إطار خطة مجلس إدارة النادي للمحافظة على نجوم الفريق، وتمديد تعاقداتهم وكانت البداية بتجديد تعاقد اللاعب ابراهيم حسن لمدة خمس سنوات، وقد تشهد الساعات المقبلةه توقيع نجم آخر من نجوم الفريق سيتم الإعلان عنه عقب توقيعه بشكل رسمى .

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