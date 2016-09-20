«النقض» ترفض التماس أحمد مرتضى منصور وتؤكد تصعيد «الشوبكي» لعضوية البرلمان

رفضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الالتباس المقدم من أحمد مرتضى منصور، بشأن إسقاط عضويته في البرلمان، وأكدت على صحة عضوية عمرو الشوبكي، بدائرة الدقي والعجوزة.

قرر الدكتور المستشار فتحي المصري رئيس دائرة ا الثلاثاء المدنية رفض الالتماس المقدم من المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب وكيلا عن نجله المحامي أحمد مرتضى والذي يتظلم فيه من قرار محكمة النقض ببطلان عضويته بمجلس النواب، وأحقية الدكتور عمرو الشوبكي بالحصول على مقعد البرلمان عن دائرة الدقي والزامه بمصاريف الدعوى.

ويذكر أن محكمة النقض قضت ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، وقررت تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، بدلًا منه. وجاء منطوق الحكم كالتالى: “قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات بدائرة الدقى والعجوزة بفوز أحمد مرتضى منصور وإحلال عمرو الشوبكى بعضوية المجلس”، مشيرا الى أنه من المتوقع أن ترسل المحكمة خطابًا إلى مجلس النواب بالحكم.