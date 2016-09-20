إخماد حريق داخل محل تجارى بشارع الهرم بدون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شب داخل محل تجارى لبيع للأعشاب الطبية بشارع الهرم بعد الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماده دون وقوع أى إصابات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى محل تجارى بشارع الهرم، وعلى الفور انتقل ضباط وأمناء الإدارة إلى مكان الواقعة وبصحبتهم سيارات لإخماد الحريق.

وقام رجال الإطفاء بمحاصرة النيران، ومنع خطر امتدادها، وعمل كردون أمنى بمحيط الحريق، وتم إخماد النيران المشتعلة بالمكان بدون معرفة أسباب الحريق.