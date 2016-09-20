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استشهاد فلسطيني على يد قوات الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

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استشهاد فلسطيني على يد قوات الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن استشهاد فلسطيني على يد قوات الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

ارشيفية

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، مقتل فلسطيني حاول طعن جندي إسرائيلي بالقرب من مدينة الخليل فى الضفة الغربية المحتلة، فى آخر هجوم من هذا النوع فى دوامة العنف فى المنطقة.

وقال جيش الاحتلال فى بيان أن “المهاجم المسلح بسكين حاول طعن جندى إسرائيلي فى نقطة مراقبة عند مدخل (قرية) بنى نعيم”.

وأضاف البيان أن “فى إطار رد فورى على التهديد، أطلقت القوات النار على المهاجم مما ادى الى مقتله”.

وهذا الهجوم هو التاسع منذ الجمعة بعد انتهاء عيد الاضحى بعد أسابيع من هدوء نسبى، بينما شددت قوات الأمن الاسرائيلية إجراءاتها مع اقتراب موسم الاعياد اليهودية فى مطلع أكتوبر المقبل.

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