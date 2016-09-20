الزمالك يطالب سفارة المغرب بعدم منح تأشيرات للوايت نايتس

أرسل نادى الزمالك خطابا رسميا لسفارة دولة المغرب فى القاهرة، الثلاثاء، يطالبها بعدم منح تأشيرات دخول المغرب لأى فرد يرغب فى حضور مباراة الأبيض والوداد المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها السبت المقبل إلا عن طريق النادى نفسه.

جاء خطاب الزمالك الموجهة للسفارة المغربية، لمنع أعضاء الوايت نايتس من السفر إلى المغرب وحضور مباراة الوداد، فى ظل رفض مرتضى منصور رئيس النادى حضور أعضاء الرابطة لمباريات الفريق.

ولم يتلق الزمالك أى رد من جانب سفارة المغرب بالقاهرة بعد إرسال الجواب سواء بالرفض أو الإيجاب.