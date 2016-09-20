بالفيديو.. «دينا» ضيفة أولى حلقات الموسم الثاني من «المتوحشة»

تحل الراقصة الاستعراضية “دينا” ضيفة على أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج “المتوحشة”، الذي تقدمه الإعلامية سالي عبد السلام على قناة “النهار one”.

وأعلنت القناة من خلال البرومو الذي نشرته على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، ان الموسم الثاني سيعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر الجاري.

وتواجه سالي، دينا، بما يقال حول الرقص الشرقي، واتهام البعض لها بأنها جعلته “مهنة مبتذلة”، وهو ما رفضته دينا بشكل قاطع، مؤكدة أنها لا تعتمد في رقصها على الإيماءات.

وأضافت دينا، أن حبها للرقص، كان أكبر من الاستماع إلى اعتراض والدها عليه.