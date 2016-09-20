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تنظيم احتفالية ليوم السياحة العالمي بالوادى الجديد‎

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تنظيم احتفالية ليوم السياحة العالمي بالوادى الجديد‎ تنظيم احتفالية ليوم السياحة العالمي بالوادى الجديد‎

أرشيفية

تنظم الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالوادى الجديد، فى السابع والعشرين من سبتمبر الجارى، احتفالية ليوم السياحة العالمي، حسب ما صرح محسن عبد المنعم، مديرعام فرع الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالوادى الجديد.
> وقال عبد المنعم، أن الأحتفالية تتضمن كلمه اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادى الجديد، أضاف أن تنظيم المسابقة الثقافية، تشارك فيها مدارس التربية والتعليم، بهدف تعريف طلاب المدارس بالمعالم السياحية والأثرية، بالإضافة إلى افتتاح أحد الفنادق بمدينه الخارجة بالوادى الجديد، بهدف تنشيط السياحة بالمحافظة.

 

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