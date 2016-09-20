وزير الرى: توقيع عقود سد النهضة حدث تاريخى وأحلامنا أكبر من ذلك

قال وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، إن توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة، الذى تم اليوم، حدث تاريخى انتظرناه كثيرا بعد مداولات طويلة، مضيفا أن أحلامنا أكبر من ذلك، نحو تحقيق التكامل الإقليمى، والتعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، لتنمية الدول الثلاث، وتقليل الفاقد من الطاقة الكهربائية .

وأضاف فى كلمته خلال توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة، التى أقيمت اليوم الثلاثاء بالخرطوم، أن التوقيع يتوج مجهودات كبيرة، بذلت منذ سنين مضت، قائلا: لقد واجهنا معا تحديات كبيرة، ولكن نجحنا فى التغلب عليها، من خلال بذل الجهد، وإبداء المرونة .

وأكد أن الدول الثلاث لديها الرغبة والالتزام، للاستمرار فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، معتمدين على الأجواء الإيجابية، لمواصلة ما تم بناؤه وتحقيقه، معربا عن أمله فى أن يقوم أعضاء اللجنة الثلاثية، والشركات المختارة، بإنجاز الدراسات المطلوبة، طبقا للمعايير الدولية، ووفقا للجدول الزمنى المتفق عليه .

وأوضح أن الشركتين سوف تقومان بإجراء الدراسات التى أوصت بها اللجنة الدولية للخبراء، وهما نمذجة الموارد المائية والكهرومائية، وتقييم الأثر البيئى والاجتماعى والاقتصادى العابر للحدود .