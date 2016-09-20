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القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار رئيس الوزراء بردم ملاحات البحيرة لإنشاء سجن

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القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار رئيس الوزراء بردم ملاحات البحيرة لإنشاء سجن القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار رئيس الوزراء بردم ملاحات البحيرة لإنشاء سجن

>البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قضت قبل قليل محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من فارس محمد عبد الواحد شكلاً ومعه 75 متدخلا من أهالى البحيرة.

وقررت إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015 المطعون فيه فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة أفدنة الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائرى بمركز إدكو بالحدود الواردة بهذا القرار بمحافظة البحيرة لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزى عليها، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف أعمال ردم ملاحة الجزيرة محل هذا القرار فور صدور هذا الحكم بحسبان الملاحات موردًا طبيعيًا للدولة مملوكا للشعب، تلتزم بالحفاظ عليه وحسن استغلاله وعدم استنزافه طبقا للدستور ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيه، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.


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